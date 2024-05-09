Москва, 9 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. На Украину работает всё западное сообщество, которое «спит и видит, чтобы Россия была слабым звеном». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, прошедшей после церемонии инаугурации 7 мая, видео которой распространила пресс-служба Кремля.

Global look Press/Peter Druk/XinHua

«У противника достаточно современных средств, потому что на нашего противника работает всё западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в её сегодняшнем виде уже не существовала», — рассказал президент.

Он добавил, что западные союзники Киева задались этой идеей.

«Я уже говорил публично: видимо, полагают, чтобы в той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом, слабым звеном», — отметил глава государства.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что противник России убедится в обратном.

Как сообщало ИА Регнум, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Киеву поставляют оружие США и практически все страны Европейского союза. Также помощь оказывает Япония и даже Австралия. Только по данным за первый год СВО, объём военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России. За этот период зарубежные страны и международные организации оказали Киеву помощь на общую сумму более 150,8 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.

Вместе с тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал продолжение поставок оружия Украине со стороны США поступком, выходящим за пределы морали и здравого смысла, поскольку это умножает страдания и смерти людей.