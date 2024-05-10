Токмак, Запорожская область, 10 мая, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Под огнём украинских боевиков поздним вечером 10 мая оказался город Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

По его словам, украинские нацисты обстреливали Токмак из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Атаку противника отражали российские средства противовоздушной борьбы.

Других подробностей Рогов не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 мая ВСУ нанесли удар по Токмаку, предположительно управляемым артиллерийским снарядом увеличенной дальности с GPS-наведением M982 Excalibur (США). В результате атаки по многоквартирному жилому дому ранения получили четверо мирных жителей. При ударе повреждения получили восемь квартир, четыре из них были полностью разрушены.

25 апреля укронацисты выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы. Два снаряда удалось сбить средствами ПВО, одна достигла цели и поразила пятиэтажный жилой дом. Пострадали несколько человек.

ВСУ 12 апреля в атаке на город Токмак применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные и применяемые странами НАТО. К таким выводам специалисты пришли на основании найденных на месте удара осколков.