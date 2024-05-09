Краснодар, 9 мая, 2024, 08:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на 9 мая в результате атаки украинских БПЛА, сообщили в оперативном штабе Кубани.

Кадр из видео

«В 7:40 (совпадает с мск) пожар локализовали», — сообщили в оперштабе со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой.

Установлено, что шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.