Анапа, Краснодарский край, 9 мая, 2024, 03:50 — ИА Регнум. В ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой. О налёте сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. На место происшествия приехал мэр Василий Швец.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Установлено, что шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров.

«На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники», — пояснили в оперштабе.

Уточняется, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщало ИА Регнум, в результате удара ВСУ по Луганску в ночь на 8 мая пострадали пять работников нефтебазы. Также были повреждены линии электропередачи, загорелся газопровод.

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