Украинские беспилотники упали на нефтебазу под Анапой
Оперштаб: упавшие в Анапе БПЛА повредили резервуары на нефтебазе, начался пожар
Анапа, Краснодарский край, 9 мая, 2024, 03:50 — ИА Регнум. В ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой. О налёте сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. На место происшествия приехал мэр Василий Швец.
Установлено, что шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров.
«На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники», — пояснили в оперштабе.
Уточняется, что пострадавших, по предварительным данным, нет.
Как сообщало ИА Регнум, в результате удара ВСУ по Луганску в ночь на 8 мая пострадали пять работников нефтебазы. Также были повреждены линии электропередачи, загорелся газопровод.
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