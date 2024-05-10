Николаев, Украина, 10 мая, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Российские военные ночью 10 мая нанесли удары по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области. Об успехе бойцов рассказал в Telegram-канале координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По информации подпольщика, взрывы были слышны в 3:00 и 3:20 в Снигирёвке и в Новопетровке Николаевской области. После мощного удара по Снигирёвке пропало электричество.

«В стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые украинскими военными, и слышали взрывы», — пояснил Лебедев.

В 5:00 из Николаева приехало много машин скорой помощи, район вокзала Снигирёвки оцепили, сотрудники СБУ делали поквартирный обход, искали активистов сопротивления.

В Новопетровке целью удара стало месторасположение 400 боевиков, которых накануне привезли в село.

«Ночью были взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова, в Николаеве работали средства ПВО и прожекторами светили в небо, звуков взрыва не было», — уточнил также Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшую ночь с 9 на 10 мая средствами российской ПВО были пресечены очередные попытки украинских боевиков совершить террористические атаки с использованием беспилотников самолётного типа по регионам РФ. В частности, уничтожены три БПЛА: над территорией Брянской области, один — в Подмосковье и ещё один над территорией Белгородской области.

Украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Калужской области рядом со станцией Полотняный Завод ночью 10 мая. Начался пожар.

Ночью 10 мая взрывы прогремели в Николаевской области.

В ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой. О налёте сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. На место происшествия приехал мэр Василий Швец.