Курск, 10 мая, 2024, 22:46 — ИА Регнум. В Курской области вечером 10 мая поразили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолётного типа», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Примерно за полчаса до этого жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников. Население призвали к бдительности.

Как передавало ИА Регнум, ночью 10 мая украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. В результате атаки загорелись три дома. Никто не пострадал. Огонь потушили пожарные и добровольцы-дружинники.

Также российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили в ночное время в Кореневском районе Курской области украинский БПЛА самолётного типа. При падении дрон взорвался на земле. Пострадавших и разрушений не было.

ВС России с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине. Минобороны уточнило, что в результате ударов были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Кроме того, были поражены средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки, уточнили в Минобороны.