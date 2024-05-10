Москва, 10 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. ВС России с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине. Об этом 10 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что в результате ударов были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Кроме того, были поражены средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Всего на контролируемой киевским режимом территории были повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Потеряно до восьми гигаватт энергогенерации, а стоимость восстановления объектов составляет не менее 1 млрд долларов, сообщал он.

В этот же день Конашенков проинформировал, что ВС РФ в ответ на удары противника по объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. Поражались, в частности, объекты энергетики и ВПК.

4 мая Конашенков сообщал, что Вооружённые силы России в течение предыдущей недели нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству дронов и местам хранения боеприпасов на контролируемой Киевом территории. Также удары наносились по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.