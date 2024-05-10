Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 19:49 — ИА Регнум. В отношении компании-перевозчика ООО «Такси», чей автобус с пассажирами внутри упал в реку Мойку, проводится проверка. Об этом сообщил комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

МЧС России/ТАСС

«По поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании «Такси», — говорится в Telegram-канале комитета.

При этом отмечается, что со стороны компании оказывается необходимое содействие.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду. Автобус позже подняли из воды.

В результате ДТП погибли три человека, ещё шесть человек пострадали, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти, сообщало управление МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия.