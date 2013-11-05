Киев, 8 мая, 2024, 04:13 — ИА Регнум. На Украине ночью 8 мая по всей территории страны взвыли сирены воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены об опасности с воздуха включили во всех областях, в том числе в Киеве и подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, звуки взрывов ночью 8 мая были слышны в Харькове на востоке Украины и в Полтавской области. На фоне взрывов звучит сигнал воздушной тревоги.

В результате ночного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, украинская атака осуществлялась ракетами западного образца ATACMS, заявил 8 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.