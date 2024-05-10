Киев, 10 мая, 2024, 03:35 — ИА Регнум. На Украине ночью 10 мая взрывы прогремели в Николаевской области. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

О прогремевших взрывах рассказал начальник городской военной администрации Снигиревки Иван Кухта. Подробностей инцидента он не привёл.

Информации о повреждённых объектах или пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 мая сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской и Николаевской областей.

В ночь на 10 мая в подмосковном городе Подольске уничтожили беспилотник на пути к столице России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.