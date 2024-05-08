Киев, 8 мая, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в ночь на 8 мая в Киеве, сообщил украинский телеканал ТСН. По информации местных телеканалов, взрывы также звучали в Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрывы звучат в Киеве», — заявили журналисты телеканала ТСН.

Позже о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Телеканал «Общественное» проинформировал о взрывах в Ивано-Франковской области.

О взрывах в полтавском Кременчуге рассказали на телеканале ICTV.

По сведениям онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы также прозвучали во Львовской области.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая в подконтрольном Украине городе Запорожье после ранее прогремевших взрывов возникли перебои с электро — и водоснабжением. Без света и воды остались некоторые городские районы.

Ночью 8 мая по всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги. Оповещения об опасности с воздуха включили во всех областях, в том числе в Киеве и подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.

Украинское издание «Страна. ua» 6 мая сообщило о применении ВКС России бомбы с эффектом землетрясения против ВСУ в Моначиновке Харьковской области. Удар пришёлся по складу боеприпасов ВСУ и вызвал панику у региональных властей. Издание сослалось на начальника местного следственного управления Сергея Болвинова, по словам которого вооружение такой мощности российские войска использовали впервые.