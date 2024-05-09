Киев, 10 мая, 2024, 01:39 — ИА Регнум. На Украине ночью 10 мая воздушную тревогу объявили в двух областях на юго-востоке страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской и Николаевской областей.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 9 мая средствами противовоздушной обороны над Мариуполем была сбита ракета предположительно западного производства.

Ночью 9 мая были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один беспилотник над Белгородской областью, сбиты два дрона над Брянской областью и ещё три БПЛА самолётного типа над Курской областью.