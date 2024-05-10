Киев, 10 мая, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Газопроводы повреждены в Харьковской и Волынской областях, без газоснабжения остаются порядка тысячи абонентов, сообщило 10 мая минэнерго Украины в своём Telegram-канале.

Илья Питалев / РИА Новости

«В одном из населённых пунктов Харьковского района повреждён газопровод высокого давления. Без газоснабжения остались 684 абонента. В одном из населённых пунктов Луцкого района (Волынская область) был повреждён газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 239 абонентов», — сказано в сообщении.

Минэнерго Украины отметило, что проблемы с газоснабжением наблюдаются также в Сумской и Тернопольской областях. Кроме того, в Харьковской области действуют графики отключений для более 100 тыс. абонентов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 мая в Харькове и области были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. На Украине в ночь на 10 мая взрывы прогремели и в Николаевской области. Также ночью сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской области.

В ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Всего на контролируемой киевским режимом территории были повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Потеряно до восьми гигаватт энергогенерации, а стоимость восстановления объектов составляет не менее 1 млрд долларов, сообщал он.

Согласно данным Минобороны России, с 5 по 10 мая российские военные нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине. В результате ударов, уточнил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Коношенков, были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.