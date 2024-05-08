Киев, 8 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В пяти областях Украины на фоне взрывов повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии, сообщил 8 мая министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого приводит министерство в Telegram-канале.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

По его словам, объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Позже энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования на одном из объектов в центральной части Украины после взрывов.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не в состоянии устранить повреждения в энергосистеме страны. Он также призвал жителей контролируемых киевским режимом территорий экономить электроэнергию.