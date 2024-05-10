Москва, 10 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Количество бюджетных мест, на которые идет набор в вузы, нужно пересмотреть, заявил 10 мая исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин.

ТАСС/Sebastian Gollnow/dpa

«Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приёма в вузы», — сказал Мишустин на рассмотрении в Государственной думе его кандидатуры на пост главы правительства.

Необходимо, чтобы выпускники вузов отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом, подчеркнул Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, во время беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде 25 января президент России Владимир Путин объяснил желание молодёжи получать высшее образование госполитикой.

По словам главы государства, это связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах. Глава государства подчеркнул, что десять лет назад около 50% школьников считали важным высшее образование, сегодня — более 70%, выросло и количество родителей, желающих для детей окончания вузов.

Во время встречи глава государства также сообщил, что решил повысить размер президентской стипендии до 30 тыс. рублей. Путин добавил, что правительство уже решает вопрос об увеличении своих стипендий, и они будут составлять порядка 20 тыс. рублей.

4 апреля Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России назвал постоянное повышение россиянами своей квалификации требованием времени.

Позднее российский лидер указал на потребность России в высококвалифицированных специалистах.