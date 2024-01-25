Калининград, 25 января, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял решение повысить президентскую стипендию до 30 тыс. рублей. Глава государства рассказал об этом 25 января на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

РИА Новости / Михаил Климентьев

«В связи с праздником российского студенчества могу сообщить, что мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей», — сказал он.

Глава государства уточнил, что правительство России в данный момент тоже решает вопрос об увеличении своих стипендий и теперь правительственная стипендия будет составлять порядка 20 тысяч рублей.

«Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться», — отметил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября 2023 года Путин пописал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, которые ведут исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития России. В документе уточнялось, что число получающих стипендию лиц не может превышать 2000 человек ежегодно.

Президент 29 ноября 2023 года рассказал о работе правительства над повышением стипендий аспирантам. До этого он осмотрел выставку отечественных научных разработок, на которой представили порядка 110 различных единиц продукции от 17 производителей из России и Белоруссии.