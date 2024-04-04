Москва, 4 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля назвал постоянное повышение россиянами своей квалификации требованием времени.

РИА Новости/ Алексей Майшев

«Один из ключевых факторов, конечно, доступное качественное образование, реальная возможность для человека приобретать профессию, хорошую, интересную, перспективную, по душе, а также повышать свою квалификацию на протяжении всей карьеры, всей жизни. Сегодня это абсолютный нарратив, требование времени», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, во время беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде 25 января президент объяснил желание молодёжи получать высшее образование госполитикой. По словам Путина, это связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах. Глава государства подчеркнул, что десять лет назад около 50% школьников считали важным высшее образование, сегодня — более 70%, выросло и количество родителей, желающих для детей окончания вузов.

Позднее российский лидер указал на потребность России в высококвалифицированных специалистах. На форуме «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля глава государства призвал миграционные службы ориентироваться на то, чтобы в страну на работу и на постоянное место жительства приезжали люди с высоким интеллектом и уровнем квалификации. Президент также отметил, что миграционной службе есть над чем работать в этом смысле.