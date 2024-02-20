Москва, 20 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. России нужны высококвалифицированные специалисты, именно на это нужно ориентировать миграционные службы, заявил 20 февраля президент Владимир Путин на форуме «Сильные идея для нового времени».

Александр Рюмин/РИА Новости

«Нам нужны высококвалифицированные специалисты», — сказал Путин.

Миграционные службы нужно ориентировать на то, чтобы в Россию на работу и на постоянное место жительства приезжали люди с высоким интеллектом и уровнем квалификации, подчеркнул президент.

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Российской миграционной службе есть над чем работать в этом смысле, заявил глава государства.

Вопрос на тему получения российского гражданства президенту задала итальянская студентка Ирена Чеккини. Путин поддержал её идею о том, что въезжающие в Россию люди должны соблюдать её культурные и традиционные ценности и таким людям нужно упростить переезд в страну. Они должны изучать русский язык, соблюдали законы страны.

Также на форуме президент заявил, что на российском рынке труда не хватает двух с половиной миллионов человек.