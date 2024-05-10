Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2024, 04:22 — ИА Регнум. У Израиля достаточно возможностей для ведения боевые действия без внешней поддержки. Об этом 9 мая заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«Если нам придётся стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями», — сказал Нетаньяху.

Ранее о возможном прекращении американской военной помощи Израилю предупреждал президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что США прекратят вооружённую поддержку Израиля в случае начала операции в городе Рафах на юге сектора Газа. При этом американский президент считает, что Израиль пока не перешёл красную черту в конфликте. США уже прекратили передачу Израилю авиабомб, а также артиллерийских снарядов. Вашингтон пока продолжит снабжать Израиль средствами ПВО и другими оборонительными вооружениями, добавил Байден.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 9 мая признал, что США оказывает помощь Израилю в поимке лидеров палестинского движения ХАМАС. Взаимодействие Вашингтона и Тель-Авива происходит на постоянной основе, добавил он.

В апреле Биньямин Нетаньяху отмечал, что дата начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе определена, а основным задачами Тель-Авива будут освобождение заложников и полное уничтожение ХАМАС. При этом конкретные сроки израильский премьер не назвал.