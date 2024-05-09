Вашингтон, 9 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Вашингтон оказывает помощь Израилю по выслеживанию и преследованию лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, сообщил 9 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, США помогают Израилю в преследовании лидеров ХАМАС, включая Яхью Синвара.

«Откровенно говоря, мы делаем это вместе с Израилем на постоянной основе», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин 8 мая подтвердил паузу в поставках оружия Израилю. Министр обороны США отметил, что окончательное решение пока не принято.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 мая объявила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафах в секторе Газа, о взятии под контроль пограничного перехода на границе Газы с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе был прекращён. ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

Первый день переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников завершился безрезультатно. Об этом 5 мая информировал телеканал CBS News.

Сектор Газа на юге и севере подвергся ударам ВВС Израиля, написал катарский Al Jazeera.