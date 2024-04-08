Тель-Авив, Израиль, 8 апреля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Израиль не отказывается от планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, дата её начала уже определена, заявил 8 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня я получил подробный отчёт о переговорах в Каире. Мы постоянно работаем над достижением наших целей — прежде всего освобождения всех наших заложников и достижения тотальной победы над ХАМАС. Эта победа требует входа в Рафах и уничтожения там террористических батальонов. Это произойдёт, есть дата», — цитирует премьера Израиля его канцелярия.

При этом Нетаньяху не назвал конкретных дат.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта Нетаньяху заявил, что правительство страны утвердило оперативные планы по наступлению в Рафахе. По его словам, победа Израиля в конфликте невозможна без уничтожения оставшихся на юге сектора Газа батальонов движения ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля пообещал, что Тель-Авив будет вести боевые действия на территории палестинского анклава до полной победы над ХАМАС.

2 апреля стало известно, что руководители США и Израиля проведут встречу, в рамках которой стороны обсудят предложенные Вашингтоном альтернативы планируемой военной операции армии Израиля в Рафахе.