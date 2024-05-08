Вашингтон, 9 мая, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Вашингтон прекратит вооружённую поддержку Израиля в случае начала операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах ещё не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами», — сказал глава Белого дома.

Байден считает, что Израиль пока не перешёл красную черту в конфликте в секторе Газа.

Журналист напомнила, что США уже прекратили передачу Израилю авиабомб. В свою очередь Байден сказал, что это касается также артиллерийских снарядов, США при этом продолжат снабжать Израиль средствами ПВО и другими оборонительными вооружениями.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафах в секторе Газа. Также ЦАХАЛ проинформировала о взятии под контроль пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе был прекращён. ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке в этот же день обвинил Израиль в нарушении норм международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе.

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 мая подтвердил паузу в поставках оружия Израилю. Министр обороны США отметил, что окончательного решения пока не принято. Остановка в поставках связана с событиями в Рафахе, уточнил он.