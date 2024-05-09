Вашингтон, 10 мая, 2024, 02:46 — ИА Регнум. В Минобороны США заявили, что им совместно с Украиной и компанией SpaceX удалось заблокировать доступ России к терминалам спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум Старлинк Starlink Украина

«Мы успешно противодействуем использованию Starlink Россией, но я уверен: она найдёт способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — признался помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб.

При этом издание отметило, что Пентагон не общается с владельцем компании Илоном Маском, контактируют лишь с президентом SpaceX Гвинни Шотвеллом.

Джон Пламб, по информации источника, никогда не разговаривал с Маском.

Как сообщало ИА Регнум, командующий войсками радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил России Юрий Ласточкин, рассуждая о воздействии на терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, имел в виду возможность их электронного подавления. Таким предположением поделился военный эксперт и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, комментируя заявление военачальника о том, что мощность российского оборонно-промышленного комплекса позволяет оперативно включать Starlink в перечень целей для воздействия.

Ранее Bloomberg писал, что терминалы Starlink, вероятно, незаконно продаются на чёрном рынке. Установлено, что они применяются в Венесуэле, Йемене, Судане и ЮАР, где, по официальным заверениям компании Starlink, терминалы не продаются. Но контрабандисты вначале активируют терминалы, а затем перепродают, после чего они могут оказаться в любой стране мира.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что применяемое украинской стороной высокоточное оружие американского производства не может работать без поддержки спутниковой связи GPS. Это означает, что США используют космическое пространство в военных целях против России.

Британское издание The Telegraph сообщало, что у российских военных есть возможность ликвидировать спутники Starlink, которые активно применяют ВСУ. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники при использовании их одной из сторон вооружённого конфликта вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.