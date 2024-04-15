Москва, 15 апреля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Командующий войсками радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил России Юрий Ласточкин, рассуждая о воздействии на терминалы Starlink, которые применяют украинские боевики, скорее всего, имел в виду в первую очередь возможность их электронного подавления. Таким предположением поделился с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, комментируя заявление военачальника в интервью изданию «Красная звезда» о том, что мощность российского оборонно-промышленного комплекса позволяет оперативно включать Starlink в перечень целей для воздействия.

Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency /Global Look Press

«С точки зрения радиоэлектронной борьбы существует устройство, которое передаёт и принимает сигнал. То есть это сам спутник. А раз он принимает сигнал, то, следовательно, ему можно отправить сигнал, нужный нам. Этот сигнал может быть широкополосной помехой, которая просто подавляет все излучения, или помехой точечной — имитирующей сигнал от какого-то приёмника. Кроме того, любой приёмник излучения может быть приёмником и для вирусного заражения. Тогда специальный код перехватывает управление. Например, заражает вирусами радиолокаторы и всевозможные радиоприборы. Есть ещё излучение сверхвысоких частот, есть электромагнитный импульс. Как именно оно реализовано, это большой секрет, но теоретически тоже может быть использовано», — рассказал Васильев.

У российской армии также могли появиться некие новые технические возможности в области РЭБ, допустил эксперт. Отечественным специалистам в области РЭБ могло потребоваться некоторое время на изучение терминалов Starlink для подбора эффективных приёмов противодействия. А новая радиоэлектронная аппаратура всегда требует отдельной настройки.

«Даже если к образцу, допустим, подходит обычная антенна, то сигналы и прочее программное обеспечение всё равно требуют отдельной доработки и адаптации именно под существующий у противника экземпляр. Сама по себе электронная борьба имеет смысл только тогда, когда тщательно изучен противник и выбрано противодействие ему. А в каком формате это будет, это уже второй вопрос. То есть это может быть и адаптированное устройство, и новое устройство. Вариантов может быть много. И это как раз является секретной частью. Когда Starlink только появились, было не совсем понятно, что это такое. Потом изучили способы противодействия — как лучше ставить помехи. Командование противника, например, чтобы бороться с нашими помехами, ещё год назад рекомендовало ставить приёмные антенны Starlink в яму, окапывать её таким образом, чтобы не было боковых лепестков излучения. И, соответственно, обеспечивать помехозащищённость своей связи. Возможно, у нас появились ещё какие-то элементы борьбы. Но об этом нам уже потом расскажут», — прокомментировал Васильев.

Мощность российского ОПК позволяет оперативно включать терминалы Starlink, применяемые украинскими боевиками, в перечень целей для воздействия, заявил в интервью изданию «Красная звезда» начальник войск РЭБ Вооружённых сил России Юрий Ласточкин. Он подчеркнул, что использование большого количества терминалов Starlink практически во всех звеньях управления ВСУ многократно подтверждено в ходе СВО данными радиоразведки.

Ранее ИА Регнум сообщало со ссылкой на агентство Bloomberg, что терминалы Starlink, вероятно, незаконно продаются на чёрном рынке. Установлено, что они применяются в Венесуэле, Йемене, Судане и ЮАР, где, по официальным заверениям компании Starlink, терминалы не продаются. Но контрабандисты вначале активируют терминалы, а затем перепродают, после чего они могут оказаться в любой стране мира.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин ранее заявил, что применяемое украинской стороной высокоточное оружие американского производства не может работать без поддержки спутниковой связи GPS. Это означает, что США используют космическое пространство в военных целях против России.

Британское издание The Telegraph сообщало, что у российских военных есть возможность ликвидировать спутники Starlink, которые активно применяют ВСУ. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники при использовании их одной из сторон вооружённого конфликта вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.

В ходе военного конфликта на Украине Россия имеет преимущество в сфере радиоэлектронной борьбы. Украинские военные не могут противостоять российским средствам РЭБ, отмечало американское издание The New York Times.