Лондон, 27 ноября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. У российских военных имеется возможность уничтожить спутники американской компании Starlink, которые помогают украинской армии наносить удары, об этом 26 ноября написала британская газета Telegraph со ссылкой на экспертов.

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«Спутники Starlink, принадлежащие Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам, хотя миллиардер предупреждал, что их должны использовать для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов», — говорится в материале.

Как отметили эксперты, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции, в связи с чем могут являться законной целью, если помогают одной из сторон конфликта, которой в данном случае является Киев, потому что украинские военные используют обеспечиваемое Starlink интернет-соединение для связи и координации атак против Вооружённых сил России.

По мнению специалистов, скорее всего Россия в этом случае не сделает ничего неправильного, так как такого рода сервисы могут использовать в военных целях.

«Это не означает, что коммерческие спутники будут постоянно становиться мишенью или объектом нападения. Но это означает, что потенциально они могут быть таковыми», — заключил один из экспертов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что используемые в конфликтах квазигражданские космические спутники Запада могут оказаться законной целью для нанесения ответного удара. Он уточнил, что из-за действий западных стран устойчивая мирная космическая деятельность и многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей и в первую очередь в развивающихся странах, подвергаются неоправданным рискам.

Позднее в этот же день директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил ИА Регнум, что без поддержки спутниковой связи GPS применяемое ВСУ высокоточное оружие американского производства работать не сможет. По его словам, это говорит о том, что есть уже немало фактов, доказывающих, что США используют космическое пространство в военных целях против России.