Вашингтон, 26 марта, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Терминалы Starlink от компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX можно незаконно приобрести практически по всему миру, написало 26 марта агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Starlink

По итогам собственного расследования, журналисты указали на многочисленные примеры незаконной продажи и активации интернет-комплексов. Их перевозят контрабандой, отсюда явная доступность Starlink на чёрном рынке, что является глобальной проблемой.

Установлено, что Starlink используется в Венесуэле, Йемене, Судане и ЮАР, где, по официальным заявлениям компании, терминалы не продают. При этом контрабандисты активируют терминалы на территории других государств, а затем находят покупателей в любой другой стране.

Как сообщало ИА Регнум, терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными, заявил 16 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Для украинской армии эта система стала универсальным средством связи, доступным практически по всей зоне боевых действий. Однако в последнее время о нём перестали говорить как о чудо-оружии. Российские военные, если и не располагают полным аналогом такой системы, то, несомненно, способны нечто противопоставить киевскому режиму в этом отношении, заключил Сальдо.

Британская газета The Telegraph в конце ноября 2023 года написала, что у российских военных есть возможность ликвидировать спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции и при использовании их одной из сторон конфликта вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.