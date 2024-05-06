Москва, 6 мая, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

Yevhen Kotenko Руслан Хомчак

«Руслан Борисович Хомчак. Дата рождения — 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — следует из информации базы силового ведомства.

4 мая стало известно, что МВД РФ объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В базе ведомства указывается, что их разыскивают также по уголовной статье.

В этот же день объявление в розыск Зеленского и Порошенко связали с грядущим трибуналом. Таким мнением поделился с ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Эксперт напомнил, что в России уже неоднократно озвучивали мысль: и Зеленский, который буквально в ближайшие дни лишится формальной легитимности, и его предшественник Порошенко являются персонами, чьи преступления нуждаются в расследовании, а они сами должны будут предстать перед специальным трибуналом.