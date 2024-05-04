Москва, 4 мая, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России 4 мая объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Их данные появились в соответствующей базе МВД.

Иван Шилов ИА Регнум Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

«Разыскиваются по статье УК», — следует из карточки розыска.

Ведомство однако не уточнило, по каким именно статьям разыскиваются глава киевского режима и экс-президент Украины. В базе приводят также данные о дате и месте рождения фигурантов. Так Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, а Пётр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Болграде в Одесской области.

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.

Зеленский принимал решения, приводящие к убийствам

В Совете Федерации объяснили, почему главу киевского режима объявили в розыск. По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, Зеленский попал в базу МВД из-за того, что возглавляет киевский режим, творящий преступления в Донбассе и на новых российских территориях.

Красин подчеркнул, что глава киевского режима принимал решения, приводящие к убийству русских и украинцев. В этой связи председатель комитета Совфеда заявил о необходимости адекватной международной правовой реакции.

Вслед за Зеленским и Порошенко

МВД России объявило 4 мая в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и исполняющего обязанности главы министерства обороны Украины Михаила Коваля. Их разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Павлюк родился 20 августа 1970 года в городе Новоград-Волынский в Житомирской области. Он стал командующим Сухопутными войсками ВСУ в феврале 2024 года после того, как занимавшего этот пост Александра Сырского назначили главкомом украинской армии. До назначения Павлюк был заместителем министра обороны. С 2020 по 2021 год он занимал пост начальника подготовки командования Сухопутных войск ВСУ. До 2017 года был командиром 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск.

Коваль родился 26 февраля 1956 года в городе Изяславе в Хмельницкой области. Он возглавлял министерство обороны Украины с 25 марта по 3 июля 2014 года. Занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, а также был первым заместителем секретаря СНБО. Имеет звание генерал-полковника.