Рига, 9 мая, 2024, 15:56 — ИА Регнум. На всех каналах интернет-телевидения латвийской компании Balticom 9 мая в течение некоторого времени транслировался парад Победы в Москве, сообщил на своей странице в социальной сети «X» глава латвийского Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Он заявил, что трансляция стала следствием кибератаки. Каналы интернет-телевидения были отключены, компания ведёт расследование, отметил Аболиньш.

«Balticom подверглась кибератаке, как результат компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали кремлёвский парад», — написал глава совета.

Аудитория Balticom, по данным самой компании, составляет около 100 тыс. человек.

Об аналогичном событии ранее 9 мая сообщило украинское издание «Страна. ua». Парад Победы в Москве некоторое время транслировался по нескольким кабельным каналам в Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, в параде Победы на Красной площади приняли участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. В состав пешей колонны, которая прошла по Красной площади, включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

Поздравляя участников парада и граждан страны с Днём Победы, президент Владимир Путин назвал этот праздник священным и подлинно народным. На Западе пытаются искажать правду о Великой Отечественной войне, эта правда мешает тем, кто пытается строить колониальную политику на лжи, отметил президент. Россия отвергает претензии любых стран на исключительность, а её стратегические силы всегда находятся в боеготовности, отметил президент.

Глава государства также напомнил, что этот День Победы Россия встречает в условиях проведения специальной военной операции, назвал всех участников СВО героями и заявил, что их поддерживает вся страна.