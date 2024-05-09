Москва, 9 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Россия обладает всеми возможностями для полной реализации своих задач, но ключевое условие — успешные боевые действия в зоне проведения спецоперации. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с военнослужащими.

РИА Новости/ Станислав Красильников

Он отметил, что перед страной стоят большие задачи в экономической и социальной сферах, задачи по укреплению семей, развитию здравоохранения и образования и другие.

«У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы, но только при одном условии — при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. В своей речи он подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.