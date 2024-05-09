Путин заявил, что боевые задачи должны выполняться с минимальными потерями
Москва, 9 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Боевые задачи в зоне СВО должны выполняться с минимальными потерями. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.
Он подчеркнул, что рассчитывает на откровенный разговор с военными о ситуации на поле боя, о том, какие дополнительные меры нужны, чтобы действия боевых подразделений были ещё более успешными.
«Чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Встреча состоялась 7 мая после торжественной церемонии инаугурации президента.
Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент Владимир Путин в ходе парада на Красной площади поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Выступая с речью, он подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.