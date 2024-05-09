Москва, 9 мая, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Российские специалисты работают круглые сутки, чтобы чуть-чуть опережать противника в зоне боевых действий. И это получается, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Он отметил, что нужно всегда быть немного впереди в разработках, которые применяются в бою, это залог гарантированного успеха. В последнее время у России это получается, например, в случае с фугасными авиабомбами (ФАБ), хотя киевский режим реагирует быстро, и это видно на поле боя.

«РЭБ активно использует, концентрирует этот РЭБ на определённых участках, но нам удаётся это преодолевать», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Он заверил, что собственные хорошие разработки есть, их обязательно доведут до завершения. В частности, президент назвал вполне выполнимой задачей расширение производства наземных роботизированных комплексов «Курьер», которые использовались при освобождении села Бердычи под Авдеевкой.

Встреча состоялась 7 мая после торжественной церемонии инаугурации президента.

Как сообщало ИА Регнум, на Украину работает всё западное сообщество, которое «спит и видит, чтобы Россия была слабым звеном», также заявил Путин. Западные союзники Киева задались этой идеей, отметил президент и выразил уверенность, что противникам России придётся убедиться в обратном.

С начала специальной военной операции на Украине Киеву поставляют оружие США и практически все страны Европейского союза. Также помощь оказывает Япония и даже Австралия. Только по данным за первый год СВО, объём военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России. За этот период зарубежные страны и международные организации оказали Киеву помощь на общую сумму более 150,8 млрд долларов.

Путин также заявлял, что поставки Украине новых вооружений будут только разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.