Токио, 7 декабря, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Власти Японии окажут помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов напрямую и через Всемирный банк. Об этом решении заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщил японский МИД.

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В дипмиссии уточнили, что Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере 1 млрд долларов на восстановление, реконструкцию и гуманитарную помощь. Также правительство готово предоставить займы через Всемирный банк, что увеличит общую сумму поддержки до 4,5 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, предоставление Украине займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии принял решение одобрить совет директоров Всемирного банка.

Выделенные средства направляются на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины».

Япония до конца 2023 года введёт дополнительные санкции в отношении тех, кто, как они считают, помогают России их обходить. Такой шаг анонсировал японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.