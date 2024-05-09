Москва, 9 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Российские военные выполняют сложные задачи в зоне спецоперации, в их числе — освобождение села Бердычи на авдеевском участке фронта. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В операции у Бердычей использовались два наземных роботизированных комплекса «Курьер», оснащённых автоматическим гранатомётом АГС-17. При штурмах такая техника позволяет сохранить жизни бойцов, доложил главе государства командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков. Путин отметил, что освобождать село было сложно.

«Я говорю, добрали всё-таки Бердычи, сложно было», — сказал президент.

Халиков подтвердил, что «сложно было, но забрали», теперь военные продвигаются дальше. Он попросил запустить платформы «Курьер» в массовое производство для оснащения штурмовых групп подразделений. Эту технику можно использовать для эвакуации раненых и подвоза грузов, минирования местности, а также в качестве ДЗОТ — укреплённой огневой точки, пояснил полковник.

Путин отметил, что такая производственная задача вполне выполнима.

Встреча состоялась 7 мая после торжественной церемонии инаугурации президента.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении села Бердычи Минобороны проинформировало 4 мая. Отмечалось, что на той же неделе Вооружённые силы России освободили сёла Новобахмутовка и Семёновка в ДНР.

3 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала года ВС России освободили от ВСУ 547 квадратных километров территории новых регионов. Глава ведомства также утончил, что российские военные за последнее время освободили несколько населённых пунктов в ДНР.

Ранее в это же день Шойгу рассказал, что киевский режим всеми способами пытается удержать фронт и из-за этого потери ВСУ в апреле увеличились до 1 тыс. бойцов ежесуточно. Он подчеркнул, что, несмотря на это, армия России продолжает взламывать украинскую оборону, заставляя ВСУ сдавать позиции.