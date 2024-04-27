Львов, Украина, 27 апреля, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Австралия окажет Украине поддержку в виде дополнительных 100 млн долларов, включая беспилотники, системы ПВО и доставку боеприпасов. Об этом стало известно 27 апреля в ходе совместной пресс-конференции во Львове главы австралийского Минобороны, заместителя премьер-министра страны Ричарда Марлза с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство премьера Альбанезе продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, объявив о новом пакете помощи в размере 100 млн долларов», — подтвердили в Минобороны Австралии.

По данным ведомства, в новый пакет помощи Украине вошло финансирование систем противовоздушной обороны малой дальности на 50 млн долларов, 30 млн выделено на беспилотники, 15 млн — на другое оборудование, включая шлемы, надувные лодки, ботинки, противопожарные маски и генераторы.

Кроме того, очередной пакет помощи ВСУ предполагает доставку боеприпасов класса «воздух — земля».

Как сообщало ИА Регнум, один из высокопоставленных офицеров ВВС Украины на встрече с представителями Австралии на тему получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киев не нуждается в «летающем хламе». Участвующий в переговорах подрядчик отметил, что это «фактически убило» сделку о передаче истребителей. По его словам, отношения между Украиной и Австралией стали напряжёнными.

Представляющий Единую австралийскую партию сенатор Ральф Бабет призвал власти страны держаться в стороне от Украины. По его мнению, Австралии нужно решать свои проблемы и не поддерживать Украину. При этом Австралия принимает участие в оказании военной помощи Киеву. В частности, ВСУ получили бронетранспортёры Bushmaster, боевые машины, артиллерийские снаряды, а австралийские инструкторы тренируют в Великобритании украинских военных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 11 апреля на заседании Совета Безопасности всемирной организации посоветовал Западу готовиться к безоговорочной капитуляции Украины. В боевых действиях происходит коренной перелом — ни новые пакеты западной помощи, ни «мясные штурмы» ВСУ не смогут изменить эту тенденцию, добавил он.