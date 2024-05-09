Москва, 9 мая, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Современные средства борьбы постоянно меняются, поэтому Россия должна быть на шаг впереди в производстве современных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации 7 мая.

Михаил Куравлев/РИА Новости

«Что касается сегодняшнего дня, то, конечно, современные средства вооружённой борьбы меняются с очень большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди. Всегда ли нам это удаётся? Наверное, нет. Мы знаем, а вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, у противника достаточно современных средств, потому что на нашего противника работает всё западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в её сегодняшнем виде уже не существовала», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что западные страны задались целью сделать Россию слабым звеном в системе противостояния, которую они создают.

«Уверен, они убедились, что это далеко не так, скорее, всё наоборот. Но нам, чтобы быть успешными, надо быть, ещё раз повторяю, на шаг впереди в высоких технологиях», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин 10 декабря заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Он добавил, что даже с учетом этого «ещё не всего хватает», но работа идёт всё грамотнее и грамотнее.

5 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. Всего за 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям.

Путин в День оружейника 19 сентября заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса кратно увеличили производства ряда вооружений, особенно востребованных средств поражения начали производить больше в три раза.