Москва, 5 декабря, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое, заявил 5 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Донат Сорокин/ТАСС

Так, на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ Мишустин отметил, что за 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям.

«По бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам — в два [раза], а по автомобилям — почти втрое», — отметил Мишустин.

По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в День оружейника 19 сентября заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса кратно увеличили производства ряда вооружений. Глава государства отметил, что объём производства основных видов бронетехники вырос более чем в два раза. Путин добавил, что особенно востребованных средств поражения начали производить больше в три раза.

В мае премьер Михаил Мишустин заявил, что ВПК существенно нарастил производство для нужд СВО почти по всем позициям и продолжит его наращивать. При этом в июне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что только в 2023 году российская промышленность выпустила больше 600 танков.