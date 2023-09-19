Ижевск, 19 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День оружейника 19 сентября заявил, что в текущем году предприятия военно-промышленного комплекса страны сохранили стабильный темп работы и кратно увеличили при этом выпуск по отдельным направлениям.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны/ТАСС

«По итогам восьми месяцев удалось сохранить стабильный темп работы. Не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции», — сказал глава государства.

Путин заявил, что объём производства основных видов бронетехники вырос более чем в два раза. Он подчеркнул, что особенно востребованных средств поражения начали производить больше в три раза.

«Вместе с тем нужно повысить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО», — добавил президент.

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Как сообщало ИА Регнум, в мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВПК существенно нарастил производство для нужд СВО почти по всем позициям и продолжит его наращивать. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу поставил перед военными заводами задачи по дальнейшему наращиванию производства в рамках гособоронзаказа. После этого Путин также поручил принять меры по увеличению выпуска продукции на оборонных предприятиях за счёт методов «бережливого производства». При этом глава государства подчеркнул, что, хотя Россия и испытывает нехватку современных вооружений, оборонный комплекс выполнит все поставленные перед ним задачи.

Позднее, во время закрытой части встречи с военными корреспондентами в Кремле, президент пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Как заявил Путин, Россия уделяет большое внимание в военной промышленности разработке дронов. Во время встречи глава государства также заявил, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять, но при этом «украинский ВПК ни шиша не производит и скоро перестанет существовать», так как Киеву «всё привозят».