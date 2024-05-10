Семеро взрослых и один ребенок пострадали в результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили, заявил 9 мая в Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков, опубликовав фотографии с места происшествий. Таким известием ознаменован новый, 806-й день специальной военной операции (СВО).

Telegram-канал главы Белгородской области Гладкова Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ

В регионе трижды объявлялась ракетная опасность.

«Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу», — пояснил глава региона.

По его словам, ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

В Белгороде в результате обстрела ВСУ различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах, информирует Гладков в Telegram-канале.

Также украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров.

О пресечении атаки с применением вражеских дронов известил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, два беспилотника самолётного типа уничтожены силами ПВО над Клинцовским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений, сказал глава региона.

Тем временем штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами, пояснили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

Сегодня, в День Победы, бойцы СВО примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Среди них — военнослужащие, участвовавшие во взятии Артёмовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении контрнаступления противника в районе Вербовое — Работино. Всего участниками парада станут более девяти тысяч человек.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.