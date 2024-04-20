Москва, 9 мая, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Российские космонавты поздравили соотечественников с Днём Победы с борта Международной космической станции, призывая к сохранению памяти погибших освободителей мира от нацизма. Видео поздравления опубликовала в Telegram-канале пресс-служба «Роскосмоса».

roscosmos.ru МКС

«Экипаж российского сегмента Международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днём Победы! С мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится всё меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унесшей жизни десятков миллионов наших соотечественников», — сказал командир МКС, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

Космонавт Николай Чуб добавил, что 9 мая россияне благодарят и чтят победителей Великой Отечественной войны, освободивших мир от нацизма, остановивших врага, в том числе и ценой своей жизни. Фронтовики и их современники смогли вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну, и через 16 лет открыть человечеству космос.

В свою очередь Александр Гребёнкин отметил, насколько хрупка и мала планета, особенно это видно экипажу станции с орбиты. Он призвал помнить и благодарить тех, кто совершил подвиги в годы Великой Отечественной войны, рассказывать об этом подрастающему поколению.

Во время поздравления космонавты поочередно передавали друг другу копию Знамени Победы.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 мая президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Глава государства подчеркнул необходимость пресекать попытки исказить общую историю. В День Победы следует воздать дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в годы войны мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу, отметил президент. Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между странами и народами.

В главном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

Почётными гостями парада Победы в Москве станут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау.