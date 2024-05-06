Москва, 6 мая, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Почётные гости вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в параде Победы 9 мая в Москве, сообщила 6 мая пресс-служба Кремля на своём сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Почётными гостями на параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

«Вместе с В. Путиным лидеры также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.

Также в Кремле уточнили, что во второй половине дня пройдут двусторонние российско-кубинские, российско-лаосские и российско-бисайские переговоры на высшем уровне.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать на параде Победы.

Как передавало ИА Регнум, в главном параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. Она в точности повторила сценарий парада, включая все временные отрезки и паузу. Под праздничную речь главы государства объявили паузу, которая длилась примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания.