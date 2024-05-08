Москва, 8 мая, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии.

Евгений Биятов/РИА Новости

В своём поздравлении глава государства подчеркнул необходимость пресекать попытки исказить общую историю, сообщила пресс-служба Кремля.

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм», — написал президент.

В День Победы следует воздать дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в годы войны мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу, отметил президент. Он выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между странами и народами.

«Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия», — добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Кремль сообщил, что почётными гостями парада Победы 9 мая в Москве станут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау.

В параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.