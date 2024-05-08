Москва, 8 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили за сутки 11 контратак, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 415 военнослужащих, а также танк Leopard, сообщил 8 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семёновка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что Вооружённые силы России уничтожили ряд единиц стоящей на вооружении ВСУ военной техники западного производства, в том числе танки Leopard и Abrams и несколько БМП Bradley.

Abrams и две БМП Bradley были уничтожены в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр», Leopard — в зоне ответственности группировки «Запад».

Также 7 мая официальный представитель Минобороны сообщал, что в минувшие сутки подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а подразделения группировок «Запад» и «Центр» улучшили положение. Потери ВСУ за сутки составили до 1500 человек. Кроме того, российские войска поразили цех производства твёрдого ракетного топлива, а также склады горючего и военно-технического имущества ВСУ.