Москва, 7 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 600 военных и один такт в зоне ответственности российской группировки «Юг», сообщил 7 мая официальный представитель Минобороны России генерал — лейтенант Игорь Конашенков.

Bocharov Denis/Global Look Press

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Весёлое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По данным российского военного ведомства, потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщал, что бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили до 275 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и шесть автомобилей.

Также 6 мая официальный представитель Министерства обороны РФ информировал, что ВС РФ уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.

Кроме того, отметил Конашенков, российскими военными было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 122 районах.