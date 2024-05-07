Москва, 7 мая, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили ряд единиц стоящей на вооружении ВСУ военной техники западного производства, в том числе танки Leopard и Abrams и несколько БМП Bradley, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Abrams и две БМП Bradley были уничтожены в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр», Leopard — в зоне ответственности группировки «Запад», отметил Конашенков.

«(В зоне ответственности группировки «Центр». — Прим. ред.) противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30», — сообщил официальный представитель Минобороны.

Также 7 мая Конашенков проинформировал, что в минувшие сутки подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а подразделения группировок «Запад» и «Центр» улучшили положение. Потери ВСУ за сутки составили до 1500 человек. Кроме того, российские войска поразили цех производства твёрдого ракетного топлива, а также склады горючего и военно-технического имущества ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Министерство обороны открыло в парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейного вооружения и военной техники, которую российские военные захватили в ходе спецоперации. В числе экспонатов — американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.