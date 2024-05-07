Москва, 7 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки поразили цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего ВСУ, а также склады военно-технического имущества противника, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, поражалась живая сила и техника противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128-ми районах», — сказал Конашенков.

Также 7 мая Конашенков проинформировал, что в минувшие сутки подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а подразделения группировок «Запад» и «Центр» улучшили положение. Потери ВСУ за сутки составили до 1500 человек. Кроме того, российские войска в минувшие сутки уничтожили ряд единиц стоящей на вооружении ВСУ военной техники западного производства, в том числе танки Leopard и Abrams и несколько БМП Bradley.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник харьковского следственного управления Сергей Болвинов заявил, что удар авиабомбы ФАБ-1500, которую применили Воздушно-космические силы России для поражения склада боеприпасов ВСУ в Моначиновке Харьковской области, сравним с землетрясением. Авиабомба с «эффектом землетрясения» несёт 670 килограммов взрывчатого вещества.