Москва, 7 мая, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Украинские подразделения попытались контратаковать позиции ВС России в районе посёлка Очеретино в ДНР, но были отброшены. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 7 мая на брифинге.

РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в минувшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника у Ленинского, Новокалинова, Семёновки и Соловьёва в ДНР.

«Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очеретино Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.

ВСУ в результате действий подразделений группировки «Центр» потеряли до 395 бойцов, танк M1 Abrams и две БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и четыре гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, о полном освобождении Очеретино в Минобороны заявили 5 мая. Глава министерства Сергей Шойгу поздравил российских военных с выполнением этой и других задач.

Украинским войскам из-за тяжёлой ситуации в районе Очеретино пришлось задействовать резервы и дополнительные силы. В конце апреля обозреватель издания Business Insider Кэмерон Манли отметил, что успешному продвижению российских военных в районе Очеретино способствовала грубая ошибка ВСУ.