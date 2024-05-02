Киев, 2 мая, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Украинские войска вынуждены были задействовать резервы и дополнительные силы из-за тяжёлой ситуации в районе села Очеретино в ДНР. Об этом 2 мая рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин эфире телеканала «Рада».

Sergei Chuzavkov/AP/ТАСС

«Что касается Очеретина <…>: были выведены дополнительные силы и средства из резерва», — сказал он.

В то же время украинский военный признал, что Вооружённые силы России смогли добиться тактического успеха в этом районе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля обозреватель издания Business Insider Кэмерон Манли написал, что успешному продвижению российских военных в районе Очеретино способствовала грубая ошибка ВСУ. По его словам, командование украинской армии допустило грубую ошибку при проведении ротации, чем и воспользовалась армия России.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 29 апреля заявил, что взбешён произошедшим в Очеретино. Он отметил, что освобождение села российскими войска даст им существенное преимущество в зоне боевых действий.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 22 апреля написал, что бойцы ВСУ сбежали с позиций в Очеретино. Он добавил, что после этого в населённый пункт зашли российские войска, которые подняли государственные флаги в его центре.