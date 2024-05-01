Вашингтон, 1 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Успешному наступлению Вооружённых сил России в районе населённого пункта Очеретино в ДНР поспособствовала грубая ошибка украинской армии. Об этом 27 апреля написал обозреватель издания Business Insider Кэмерон Манли.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

«Ошибка украинских войск, по-видимому, позволила российским военным беспрепятственно продвинуться вперед и захватить большую часть деревни», — заявил автор.

По мнению обозревателя, украинское командование допустило грубую ошибку при проведении ротации сил элитной 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино.

Утверждается, что ВС России смогли воспользоваться этой ситуацией и образовавшейся в ходе ротации украинских бойцов брешью для проведения успешного наступления.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая издание «Страна. ua» написало, что после прорыва у села Очеретино на авдеевском направлении армия России может создать угрозу масштабного окружения для украинских войск в ДНР. По мнению автора, ВС РФ смогут проникнуть за линии укреплений, которые начали возводить ВСУ, что позволит быстро продвигаться и создать угрозу окружения.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 22 апреля сообщил, что украинские военные сбежали с позиций из Очеретино. Он уточнил, что после этого российская армия зашла в село и подняла государственные флаги в его центре.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 29 апреля заявил, что взбешён произошедшим в Очеретино. По его словам, освобождение села даст российским войскам значительное преимущество на фронте.