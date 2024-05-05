Москва, 6 мая, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Министр обороны РФ генерал Армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

В частности, Шойгу отметил успехи 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады, выполняющей боевые задачи на самых сложных направлениях, подразделения которой участвовали в освобождении Лисичанска и Авдеевки. За проявленные отвагу и героизм три военнослужащих соединения удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. К государственным и ведомственным наградам представили около 10 тыс. военнослужащих.

Также глава Минобороны отметил достижения в зоне специальной военной операции 433-го мотострелкового Краснознамённого полка имени Донского казачества, подразделения из состава которого уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося противнику существенные потери.

«Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, военнослужащие полка освободили населённый пункт Очеретино», — указали в ведомстве, добавив, что более 1300 военнослужащих удостоены госнаград и ведомственных знаков отличия.

С освобождением Очеретино в Донецкой Народной Республике Сергей Шойгу поздравил командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады, около 14 тыс. военнослужащих которой отмечены государственными и ведомственными наградами.

«Подразделения бригады вписали в историю славные страницы подвигов на краснолиманском и авдеевском направлениях в боях за освобождение Сватова и Белогоровки», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России освободили Очеретино. Кроме того, за прошедшую неделю российские войска освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР.